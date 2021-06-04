كوريا الجنوبية.. إقالة نائب وزير العدل المتورط في قضية اعتداء

قبل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، استقالة نائب وزير العدل لي يونغ غو، الذي تقدم بالاستقالة بعد الجدل المثار بشأن واقعة اعتدائه على سائق سيارة أجرة.

وقدم لي الذي تم تعيينه في ديسمبر استقالته في الأسبوع الماضي. وبعد فترة وجيزة من تعيينه نائبا للوزير أثيرت المزاعم بأنه تم إطلاق سراحه بعد مشادة وقعت مع سائق سيارة أجرة في أوائل نوفمبر.

ويزعم أن لي جذب السائق من ياقة قميصه وهو في حالة سكر بعد أن حاول السائق إيقاظه عند وصوله إلى منزله في جنوب سيئول. كما يزعم أنه ضغط على السائق لتدمير الأدلة ذات الصلة.

وقد استدعت النيابة لي لاستجوابه لأول مرة منذ وقوع الحادث يوم الأحد الماضي. كما تحقق النيابة فيما إذا كانت تحقيقات الشرطة الأولية في القضية قد اتبعت الإجراءات القانونية الواجبة.

المصدر: "يونهاب"