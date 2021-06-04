ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل زيادة طفيفة في إصابات كورونا

سجلت ولاية فيكتوريا ثانية ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، زيادة طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

وقررت سلطات الولاية يوم الأربعاء تمديد العزل العام في ملبورن حتى العاشر من يونيو لكنها خففت بعض القيود في أماكن محددة بالولاية.

وسجلت السلطات أربع حالات جديدة محلية اليوم مقابل ثلاث في اليوم السابق، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65 في أحدث موجة للفيروس.

وشهدت فيكتوريا أربع عمليات إغلاق منذ بدء الجائحة استمرت أطولها لأكثر من 100 يوم في أواخر 2020.

يأتي هذا في ما بدأت ملبورن عاصمة الولاية تمديد إجراءات العزل العام لاحتواء أحدث تفش للفيروس.

المصدر: رويترز