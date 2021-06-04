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البرازيل تسجل 1682 وفاة و83391 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

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البرازيل تسجل 1682 وفاة و83391 إصابة جديدة بـ
Reuters
البرازيل تسجل 1682 وفاة و83391 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"
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أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة البرازيلية بأن البلاد سجلت يوم الخميس 1682وفاة، و83 ألفا و391 إصابة جديدة بكوفيد-19.

وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 469388 وفاة بفيروس كورونا و16 مليونا و803472 إصابة به.

وسجلت البرازيل أعلى حصيلة للوفيات في أمريكا اللاتينية، لكن استنادا إلى عدد السكان، تشير البيانات إلى أن معدل الوفيات بالفيروس بين كل 100 ألف شخص في بيرو أصبح الآن أكثر من ضعفي مثيله في البرازيل.

جدير بالذكر أن البرازيل شهدت يوم الأربعاء احتجاجات واسعة في عدد من مدن البلاد تزامنا مع كلمة ألقاها الرئيس جايير بولسونارو حول سير جائحة فيروس كورونا.

وخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع المدن البرازيلية للإعراب عن غضبهم من طريقة تعامل بولسونارو مع جائحة كورونا، إذ سبق له  وقلل في بداية الجائحة من خطورتها.

المصدر: وكالات

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