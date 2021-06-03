تشيلي: مفاوضات شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي بلغت مرحلة متقدمة

أكد نائب وزير الخارجية التشيلي رودريغو يانييز عزم بلاده على شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المفاوضات بهذا الشأن بلغت مرحلة متقدمة.

وقال يانييز على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الخميس: "كنا ننظر إلى "سبوتنيك V" بمثابة البديل (عن اللقاحات المستخدمة في البلاد)، ونتوقع أنه سيكون جزءا من مجموعة اللقاحات في تشيلي في لحظة معينة".

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وأضاف أنه خلال زيارته لروسيا من المقرر أن يعقد اجتماعا مع ممثلي الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، مضيفا أن تشيلي تستمر في التفاوض مع الصندوق، والمحادثات "في مرحلة متقدمة".

وكانت وزارة الصحة التشيلية قد أعلنت في فبراير الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع روسيا على شراء لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: نوفوستي