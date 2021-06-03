وزير إثيوبي: لا نية للإضرار بمصر والسودان ونركز على تنميتنا

أجرى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي يوم الخميس محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، ناقلا إلى الأخير رسالة من رئيس الوزراء آبي أحمد.

ونقلا عن وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، فقد تناولت المحادثات الخلاف الحدودي المستمر بين السودان وإثيوبيا، وكذلك الانتخابات العامة المقبلة، من أجل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى إنشاء "سد النهضة".

وقال وزير الري الإثيوبي إن "بلاده لا تريد الإضرار بدول المصب مصر والسودان من خلال بناء سد النهضة".

وأضاف: "بدلا من ذلك، ستركز إثيوبيا على تنميتها".

وأطلع الوزير الرئيس سلفا كير على الانتخابات الوطنية المقبلة، قائلا إن الاستعدادات جارية لإجراء الانتخابات بطريقة ديمقراطية، فضلا عن أن الحكومة تعمل على حل النزاعات في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية