 
مباشر
عاجل
مراسلنا: انفجار في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد

البيت الأبيض: إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما لواشنطن

أخبار العالم

البيت الأبيض: إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما لواشنطن
Reuters CARLOS BARRIA
المتحدثة باسم البيت الأبيضجين بساكي ـ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjnw

جدد البيت الأبيض اليوم التأكيد على أن إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة.

جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت سياسة أمريكا ستتغير إذا جاء بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية إن التشكيل السياسي للحكومة الجديدة في إسرائيل أمر يعود إلى الأحزاب المشاركة.

وأضافت: "إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما، شريكا نرتبط معه بعلاقة أمنية دائمة، وهذا سيستمر".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا