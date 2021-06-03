إثيوبيا: ملتزمون بعلاقات قوية مع الدول وتهديد مصالحنا خط أحمر

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن بلاده ملتزمة بتعزيز العلاقات مع الدول في جميع أنحاء العالم، شريطة ألا تشارك في تعريض تنميتها الوطنية وسلامها وحريتها للخطر.

وقال في إيجازه الإعلامي الأسبوعي، إن "سياسة العلاقات الخارجية لإثيوبيا تعزز إقامة علاقات قوية مع دول العالم بغض النظر عن وضعها الاقتصادي أو قوتها السياسية".

وأضاف: "نريد تقوية العلاقات مع المجتمع العالمي سواء كان غربيا أو شرقيا، غنيا أو فقيرا.. إثيوبيا ستعتبر دائما دولا في جميع أنحاء العالم حليفة لها".

وشدد مفتي، على أن "العلاقات بين الدول يجب أن تكون دائما بطريقة تعزيز العلاقات مع الدول طالما أنها لا تعرض تنميتنا ونمونا وسلامنا وحريتنا للخطر لأنها تمثل الخط الأحمر الذي يجب احترامه بشدة".

وحول التوتر الأخير بين إثيوبيا والولايات المتحدة، قال: "ليس من مصلحتنا تصعيد هذا التوتر.. أن من مصلحة الولايات المتحدة وشعبها والمنطقة الحفاظ على العلاقات الودية بين البلدين".

وأكد مفتي، على أن "حكومة إثيوبيا ستواصل معالجة مخاوف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضايا في ولاية تيغراي الإقليمية، ليس فقط الاهتمام بالعلاقات ولكن أيضا من منطلق اهتمامها العميق برفاهية شعب تيغراي".

المصدر: "وكالة الأنباء الإثيوبية"