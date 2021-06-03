تركيا.. إنقاذ 16 لاجئا أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 16 لاجئا قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد، بعد أن أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة إلى تركيا.

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وذكرت قيادة خفر السواحل التركية اليوم الخميس، أن فرقها تلقت بلاغا حول مجموعة من طالبي لجوء على متن قاربين مطاطين قبالة سواحل بلدة تشمة بإزمير، لتنطلق إلى موقع القاربين.

وأوضحت أن فرق خفر السواحل أنقذت 16 شخصا على متن القاربين، تبين أن القوات اليونانية أجبرتهم على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

المصدر: "الأناضول"