تقارير إعلامية: النرويج وبريطانيا اتفقتا على صفقة تجارية بعد بريكست

أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، بأن النرويج وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية بينهما.

ونقلت الإذاعة النرويجية "إن آر كيه" ووكالة الأنباء "إن تي بي" عن مصادرهما، أن أوسلو ولندن توصلتا إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي وفترة انتقالية انتهت في ديسمبر، اعتمدت بريطانيا والنرويج، خارج الاتحاد الأوروبي، على ترتيبات تجارية مؤقتة منذ بداية عام 2021.

المصدر: رويترز