بايدن يعلق على إمكانية اتخاذ إجراءات ضد موسكو على خلفية الهجوم الإلكتروني على "JBS" البرازيلية

لم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقاما محتملا ضد روسيا بعد الهجوم الإلكتروني على مجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة "JBS" والذي يزعم أن منفذيه "قراصنة روس".

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وقال بايدن الأربعاء ردا على سؤال صحفي عما إذا كان سيتخذ تدابير ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي سيلتقيه في جنيف بعد أسبوعين: "نحن ندرس المسألة عن كثب".

لكن مع ذلك، عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي يحاول اختباره قبل أن يلتقيا رد بايدن: "لا".

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن سيثير المخاوف الأمريكية في قمة الزعيمين المقررة في 16 يونيو وكذلك خلال الاجتماعات المقررة قبل ذلك بقليل مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي إن "إيواء منظمات إجرامية تسعى لإلحاق الأذى وتلحق ضررا بالبنى التحتية الأساسية للولايات المتحدة، أمر غير مقبول"، وأضافت: "لن نتسامح مع ذلك. سنتحدث عنه ولا نستبعد أي خيار".

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واتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "FBI" مجموعتي هاكرز "REvil" و"Sodinokibi" بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني على الشركة البرازيلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية لا تمتلك أي معلومات حول منفذي الهجوم، لكنها مستعدة للنظر في طلب من الطرف الأمريكي حول الحادث في حال تقدمت الولايات المتحدة به.

والثلاثاء قال البيت الأبيض إن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له "JBS"، لن يؤثر على خطط عقد قمة روسية أمريكية.

المصدر: أ ف ب