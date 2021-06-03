مسؤول يؤكد اختطاف 136 تلميذا من مدرسة في نيجيريا

أكدت السلطات النيجيرية، أن 136 تلميذا اختطفوا على يد مسلحين في شمال البلاد بداية هذا الأسبوع، بينهم تلاميذ أعمارهم تبلغ نحو 5 سنوات.

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وقال مالك المدرسة، عمر إدريس، لوكالة "أسوشيتدبرس" إن "مسلحين يستقلون دراجات نارية استهدفوا مدرسة صالح تانكو الإسلامية الأحد، فقتلوا شخصا واحدا وخطفوا ثلاثة معلمين أيضا".

وأضاف إدريس أن "العدد قد يكون أكبر من ذلك لأن مسؤولي المدرسة لم يتمكنوا من التواصل مع كل أولياء الأمور للتأكد من عودة أطفالهم إلى المنزل".

وتابع "أرسلنا رسالة تطلب من أولياء الأمور الذين لم يبلغوا بعد بالتواصل مع المدرسة،" موضحا أن ثلاثة معلمين اختطفوا أيضا.

وترك المسلحون تلاميذ آخرين في سن الحضانة خلفهم لأنهم لم يتمكنوا من التحرك سريعا بما يكفي، عندما أجبر المسلحون المختطفين على السير داخل الغابة.

وقال إدريس: "كانت أعمار الأطفال وعددهم 11 طفلا بين 3 و4 سنوات ولم يتمتعوا بالقوة الكافية للمتابعة مع المسلحين، لذا تخلوا عنهم في الطريق،" مضيفا أنه عثر عليهم بعد ساعات من الهجوم.

وأعمار التلاميذ المخطوفين تتراوح بين 3 و14 عاما، ويشعر أولياء الأمور بالقلق من أن بعض أصغر المخطوفين قد لا يتمكنوا من النجاة في الغابة.

وكان مسلحون اختطفوا مئات الطلاب في شمال نيجيريا هذا العام، ولم تتمكن الحكومة من منع سلسلة جرائم الخطف مقابل فدية ونتيجة لذلك، أجبرت عدة مدارس على إغلاق أبوابها بسبب مخاوف من الخطف.

المصدر: "أسوشيتد برس"