بوغدانوف: إسرائيل لم تنجح بضرب القدرات العسكرية لحركة "حماس"

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف إن إسرائيل لم تنجح بضرب القدرات العسكرية لحركة "حماس"، مشيرا إلى أن الحركة أطلقت عددا غير متوقع من الصواريخ شكل مفاجأة لإسرائيل.

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وأضاف بوغدانوف في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة استنزفت الطاقات لدى حركة "حماس" ولكن ليس بشكل شامل أو نهائي.

وأعرب عن اعتقاده بأن الضربات الإسرائيلية التي كانت تستهدف تصفية الإمكانات العسكرية لـ"حماس" لم تنجح.

وكان بوغدانوف، الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، أعلن أمس الأربعاء على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن ممثلين عن فصائل فلسطينية مختلفة، منها حركتا "فتح" و"حماس"، قد يزورون موسكو لإجراء مشاورات.

المصدر: الجزيرة