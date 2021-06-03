بريطانيا توقف تجارب دبابات جديدة بسبب الاهتزازات والبطء

قال الجيش البريطاني إنه أوقف مؤقتا تجارب أسطوله الجديد من الدبابات، بعد أن أفادت إحدى الصحف بأن المركبات لا يمكنها السير بأمان بسرعة تزيد عن (32 كم) في الساعة.

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وأكدت وزارة الدفاع أنها أوقفت بعض التدريبات على مركبات أياكس المدرعة "كإجراء احترازي"، بعد أن ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" سلسلة من المشاكل في الدبابات، بما في ذلك عدم القدرة على إطلاق المدافع أثناء التحرك، أو الرجوع للخلف فوق عوائق يتجاوز ارتفاعها ثماني بوصات (20 سنتيمتر).

ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن تقرير من المقرر نشره الشهر المقبل، وقالت إن الاهتزازات المفرطة تسببت في قيود السرعة، وأن الأطقم كانت مقيدة بمدة تقتصر على 90 دقيقة داخل الدبابات في كل مرة.

وقالت وزارة الدفاع إنها تحقق في مشاكل الدبابات مع الشركة الأمريكية المصنعة، "جنرال ديناميكس" للطيران والفضاء، وأضافت أن التدريب على مركبات أياكس استؤنف "مع اتخاذ تدابير السلامة المناسبة".

وتابعت الوزارة في بيان: "نحن ملتزمون ببرنامج أياكس، الذي سيشكل مكونا رئيسيا في فرقة القتال الحربية الحديثة بالجيش، مع الخطط الحالية للقدرة التشغيلية الأولية المقرر إجراؤها في صيف 2021".

وبرنامج المشتريات البريطاني لجيل جديد من المركبات القتالية متأخر سنوات عن الجدول الزمني، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

المصدر: "أسوشيتد برس"