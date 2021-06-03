تفجير ثلاث حافلات خلال يومين في كابل

استهدف هجوم اليوم الخميس، حافلة ركاب صغيرة في حي في كابل للمرة الثالثة هذا الأسبوع بعد هجومين داميين تبناهما تنظيم "داعش".

وأفاد ناطق باسم الشرطة أن انفجار العبوة الناسفة أدى إلى سقوط أربعة قتلى وجرح أربعة آخرين على طريق رئيسي في حي غرب العاصمة الأفغانية. ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم على الفور.

ومساء الثلاثاء، خلف هجومان مماثلان في غرب كابل حيث تقطن أقلية الهزارة الشيعية بشكل رئيسي، ما لا يقل عن عشرة قتلى وعشرات الجرحى.

وفي بيان نشره موقع "سايت إنتليجنس" المتخصص، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذه الهجمات الأربعاء بحق من يعتبرهم "منشقين".

ومع تسريع القوات الأميركية عملية انسحابها من أفغانستان، انخفضت وتيرة الهجمات ضد مدنيين بشكل كبير في كابل.

المصدر: "أ ف ب"