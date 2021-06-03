قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث ستلتقي ببايدن على هامش قمة مجموعة السبع

أعلن قصر باكنغهام أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ستلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من الشهر الحالي، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع.

وأوضح القصر الملكي أن بايدن وزوجته جيل سيزوارن قلعة وندسور يوم الأحد 13 يونيو.

ومن المقرر أن يشارك بايدن باجتماع G7 في كورنوال، والذي سيعقد في خليج كاربيس من 11 إلى 13 يونيو.

يذكر أن هذه أول زيارة خارجية لبايدن منذ أن تسلم منصبه في يناير الماضي، على أن يغادر بعدها إلى بلجيكا للمشاركة في القمة الـ31 لـ"الناتو" بين 14 و15 يونيو.

ويوم 16 يونيو سيعقد قمة مشتركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة السويسرية جنيف.

المصدر: "الإندبندنت"