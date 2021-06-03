كوريا الجنوبية.. بحث في انتهاك شركات للعقوبات الأممية على كوريا الشمالية

تدرس الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية وقوع شركات كورية جنوبية في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة ضد كوريا الشمالية، وسط تقرير عن انضمام ناقلتي نفط إلى أسطول تهريب النفط.

وقد أبلغت مبادرة الشفافية البحرية الآسيوية (AMTI) اليوم الخميس، وهي موقع إلكتروني عن الأمن البحري تابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، عن عمليات نقل للسفينتين "شين بيونغ 5" و"كوانغ تشون 2" عبر الصين.

وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على أي دولة عضو أن تقوم "مباشرة أو غير مباشرة بتوريد أو بيع أو نقل أي سفن جديدة أو مستعملة" إلى الشمال، ما لم يوافق المجلس مسبقا.

وقال المسؤول الكوري الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "بعد صدور التقرير، بدأنا في محاولة توضيح الحقائق المتعلقة بالقضية، حيث إن هذه حالة لسفينتين مملوكتين سابقا لشركات محلية. نحن نبحث على وجه التحديد متى وكيف تم بيع هاتين السفينتين".

وأضاف: "كما كان الحال دائما مع الحالات المماثلة السابقة، فإننا ندرس هذه الحالة بالتشاور الوثيق مع الوكالات ذات الصلة، مثل وزارة المحيطات المسؤولة عن إدارة تلك السفن، وخفر السواحل".

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الشركات الكورية الجنوبية قد علمت بأن الناقلات ستقع في نهاية المطاف في أيدي الشمال أم لا.

وأشار تقرير المبادرة إلى أن استحواذ بيونغ يانغ على تلك الناقلات يأتي بعد حصولها على ناقلة أخرى في عام 2019، "مما يدل على قدرة كوريا الشمالية على الاستفادة من عدة طرق لتوسيع قدرتها على تهريب النفط، على الرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة".

المصدر: "يونهاب"