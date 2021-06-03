في خطوة نادرة.. "الشاباك" الإسرائيلي يبدأ بتأمين بينيت

أعلن جهاز الأمن العام الأسرائيلي "الشاباك" الخميس، أنه قرر تأمين رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت اعتبارا من اليوم، وذلك غداة توقيعه اتفاقية ائتلاف مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد.

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وأوضح "الشاباك" أن وحدة تأمين الشخصيات فيه تبدأ بتأمين بينيت حسب الإجاراءات الخاصة برؤساء الحكومة، "بناء على توصية من المدعي العام"، وذلك وسط تزايد التهديدات على حياته في الأيام الأخيرة من قبل خصومه السياسيين.

وهذه خطوة غير معتادة، حيث يؤمن "الشاباك" من يعرف بـ"رموز الحكومة" مثل رئيس الوزراء والرئيس ورئيس المعارضة، في حين أن بينيت الذي سيصبح حسب الاتفاق الائتلافي، رئيسا للحكومة في حال منح الكنيست الثقة للحكومة الجديدة الأسبوع المقبل، لا يتمتع حتى الآن بهذه الصفة.

ويوم الاثنين من هذا الأسبوع، حذر "الشاباك" من زيادة التحريض ضد بينيت وعضو الكنيست أييليت شاكيد ولبيد، وأمر الشرطة وحراس الكنيست بزيادة الحراسة حول بينيت وشاكيد.

وجهاز "الشاباك" هو الجهة التي تؤمن لابيد لأنه زعيم المعارضة، والأمن من حوله على أعلى مستوى، بينما أعضاء الكنيست الآخرون مؤمنون من قبل حرس الكنيست.

النصدر: وسائل إعلام إسرائيلية