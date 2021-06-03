روبرت مولر سيدرس مادة حول تحقيقه المتعلق بترامب

أعلنت كلية الحقوق بجامعة فرجينيا الأمريكية، أن المحقق الخاص السابق روبرت مولر سيكون موضوع مادة سيدرسها بنفسه، حول التحقيق الذي يحمل اسمه والمتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب.

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وقالت الكلية إن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالية "إف بي آي" والمدعي الفدرالي البالغ 76 عاما، سيدرس حصة حول التحقيقات التي قادها المستشار الخاص مع ثلاثة أشخاص آخرين بشأن وجود صلات بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.

وقال مولر في الإعلان "كنت محظوظا بالانتساب لكلية الحقوق بجامعة فرجينيا بعد مشاة البحرية "المارينز" ومن حظي العودة إليها الآن"، مضيفا أنه "يتطلع للحوار مع الطلاب هذا الخريف".

وأشار التحقيق في تقرير من 448 صفحة صدر في مارس 2019، إلى حالات تواطؤ أو محاولات تواطؤ متكررة بين الحملة والروس، للتدخل في انتخابات 2016.

واعتبر أن ترامب عرقل بصورة غير قانونية التحقيق في عدة مناسبات، ووجه اتهامات لأكثر من 24 روسيا، والعديد من مستشاري ترامب.

لكن عندما رُفع التقرير إلى بيل بار المدعي العام المعين من ترامب، رفض استنتاجاته على الفور، معتبرا أنها غير كافية لدعم أي دعاوى جنائية بشأن تواطؤ مع روسيا في تدخل انتخابي، أو بشأن عرقلة.

ودافع مولر عن تقريره وقال إنه لم يكلف مهمة توجيه اتهام لترامب، وبأنه يعود للكونغرس أن يتخذ قرارا بشأن عزل الرئيس.

ومثل في وقت لاحق أمام الكونغرس فيما يتعلق بتحقيقه، لكنه رفض الإدلاء بأكثر مما ذكره التقرير. وقال إنه يعتقد أن ترامب لم يكن صادقا تماما في أجوبته على أسئلة متعلقة بالتحقيق، لكنه لم يشكك في الأجوبة، مؤكدا أن التقرير "لم يبرئ" ترامب.

المصدر: أ ف ب





