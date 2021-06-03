أخصائية مناعة: جلوس 4 أشخاص حول طاولة واحدة إفراط بالحذر

قالت أخصائية مناعة إيطالية إن جلوس أربعة أشخاص على الطاولة، مع تلقيح 20٪ من الإيطاليين وانخفاض انتشار الفيروس الآن، "يبدو لي أنه إفراط في الحذر".

وأشارت أخصائية علم المناعة بجامعة بادوڤا أنتونيلا ڤيولا، إلى أنه "إذا أراد 6 أشخاص تم تطعيمهم الذهاب لتناول العشاء، فما المشكلة؟"، معتبرة أنه "سيكون من الأفضل القول إن على الطاولة يجب أن يكون هناك 4 أشخاص غير محصنين كحد أقصى".

ودعت إلى إظهار "بعض الثقة بهذه اللقاحات".

جاء ذلك تعليقا على النقاش الدائر حول تحديد العدد الأقصى للأشخاص في المطاعم التي أعيد فتح صالاتها الداخلية أيضا إثر تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

المصدر: وكالة "آكي"