بلينكن: سنعمل مع أي حكومة تتولى السلطة بإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستعمل مع أي حكومة تتولى السلطة في إسرائيل في أعقاب توصل أحزاب المعارضة إلى اتفاق على ائتلاف حكومي.

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وقال بلينكن، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "الإسرائيليين سيتخذون قراراتهم بأنفسهم بشأن حكومتهم، مثل أي ديمقراطية، وسنعمل مع أي حكومة إسرائيلية للمضي قدما كما فعلنا في الماضي".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "بايدن عمل مع كل حكومة إسرائيلية من جميع الأطراف منذ عهد رئيسة الوزراء جولدا مئير في أوائل السبعينيات. لذلك، في الديمقراطيات، الحكومات تتغير. سنعمل مع أي حكومة تظهر سواء كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو أي شخص آخر".

وكان يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد "هناك مستقبل" الوسطي، أبلغ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه تمكن من تشكيل ائتلاف قبل أقل من ساعة من الموعد النهائي لمنتصف ليل الأربعاء.

وعلى الرغم من أن لابيد يحمل تفويضا لتشكيل الحكومة بموجب الاتفاقية، إلا أن نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" سيتولى رئاسة الوزراء في أول عامين من أربع سنوات، على أن يشغل لابيد منصب وزير الخارجية، إلى أن يتبادل الرجلان الأدوار في منتصف المدة.

المصدر: سي أن أن