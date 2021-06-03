سريلانكا تستعد لاحتمال تسرب نفطي بعد غرق سفينة محملة بمواد كيميائية قبالة ساحلها

تستعد سريلانكا اليوم الخميس لاحتمال حدوث تسرب نفطي بعد غرق سفينة شحن محملة بمواد كيميائية قبالة ساحلها الغربي.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك، عقب اندلاع حريق إثر وقوع انفجار في سفينة MV X-Press Pearl المسجلة في سنغافورة، وتحمل 1486 حاوية، بما في ذلك 25 طنا من حامض النيتريك إلى جانب مواد كيميائية ومستحضرات تجميل أخرى، خلال رسوها قبالة مدينة نيجومبو الساحلية في 20 مايو.

وسقطت حاويات مشتعلة مليئة بالمواد الكيميائية في البحر من سطح السفينة بينما سعت فرق الطوارئ لاحتواء الحريق على مدى الأسبوعين التاليين.

وبدأت السفينة في الغرق في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، وحاول طاقم الإنقاذ جرها إلى مياه أعمق بعيدا عن الساحل، لكن المحاولة أوقفت بعد أن لامست مؤخرة السفينة قاع البحر.

وقال مشغلو السفينة، في بيان اليوم الخميس، إنه لا توجد حتى الآن علامات على تسرب الوقود من السفينة، وإن الكثير من الشحنة السامة احترقت في الحريق.

وأضاف البيان "لا تزال الفرق في وضع الاستعداد بمكان الحادث للتعامل مع أي حطام محتمل، تدعمها البحرية السريلانكية وخفر السواحل الهندي، اللذان يتمتعان بقدرات على الاستجابة للتسرب النفطي".

من جهتها، أعلنت الحكومة السريلانكية أنها ستطلب تعويضات عن الحادث.

وقالت سلطات سنغافورة الخميس إنها بدأت تحقيقها الخاص في الحادث.

المصدر: رويترز