 
مباشر
عاجل
من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. مراسم توقيع عدد من الاتفاقات والمذكرات بين روسيا وقطر

قبيل وصول غانتس إلى واشنطن.. الولايات المتحدة تؤكد دعمها لإسرائيل بتجديد "القبة الحديدية"

أخبار العالم

قبيل وصول غانتس إلى واشنطن.. الولايات المتحدة تؤكد دعمها لإسرائيل بتجديد
Reuters NIR ELIAS
منظومة القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة، 11 مايو 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjfz

أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم إسرائيل في تجديد مخزونها من صواريخ "القبة الحديدية"، وذلك قبيل وصول وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن لبحث المسألة.

إقرأ المزيد
بايدن يعد نتنياهو بتجديد
بايدن يعد نتنياهو بتجديد "القبة الحديدية"

وقال النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، إن بلاده "تدعم تجديد مخزون الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية بهدف الدفاع عن إسرائيل".

وكان 47 نائبا في مجلس النواب الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، دعوا وزارة الدفاع الأمريكية لدعم تجديد نظام القبة الحديدية في أعقاب التصعيد الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكتب النواب بقيادة النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر، في رسالة موجهة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، أن الولايات المتحدة يجب أن "تواصل التعامل بشكل عاجل مع إسرائيل بشأن التزام الإدارة الصارم بسلامة إسرائيل وأمنها، بما في ذلك تجديد مخزون القبة الحديدية ومسائل مهمة أخرى".

وكانت الولايات المتحدة، تعهدت بموجب مذكرة التفاهم الحالية مع إسرائيل بشأن المساعدة العسكرية، بتقديم 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية من السنة المالية 2019 إلى 2028، بما في ذلك 500 مليون دولار سنويا للدفاع الصاروخي".
ومن المقرر أن يبدأ غانتس اليوم الخميس، زيارة خاطفة إلى واشنطن لمناقشة قضية الصواريخ الاعتراضية وغيرها من المسائل الأمنية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

 

المصدر: إسرائيل 24+ مكان

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا