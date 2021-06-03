جدة البرلمانية الأمريكية رشيدة طليب تظهر على غلاف "واشنطن ريبورت"

علقت النائبة الديمقراطية الأمريكية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على ظهور صورة جدتها على غلاف مجلة "واشنطن ريبورت".

وكتبت طليب في تغريدة على "تويتر" أن ابتسامة جدتها تجعلها ترغب في الكفاح بقوة من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني.

وأضافت: "أردتها أن تعرف أن العالم يراها، وأن هناك حركة متنامية تؤمن بحق الفلسطينيين في العيش بكرامة إنسانية، الرجاء الاستمرار في مناصرة ورفع الأصوات الفلسطينية".

وأكدت النائبة التقدمية أنه لا يمكن السماح للولايات المتحدة بتمكين العنف والقمع لشعب بأسره.

My #PalestinianSity got the framed copy of @WRMEA with her on the front cover. Her smile, MashAllah!



I wanted her to know that the world does see her and that there is a movement growing that believes Palestinians deserve human dignity. #FreePalestine#FromDetroittoGazapic.twitter.com/gFwjBEfPhu — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) June 2, 2021

المصدر: RT