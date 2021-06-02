جمعيات استيطانية تدعو السفير الإماراتي لدى تل أبيب للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى

نقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن جمعيات استيطانية إسرائيلية متطرفة دعوتها للسفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وكتبت الهيئة تغريدة نشرتها عبر صفحتها الناطقة بالعبرية في موقع "تويتر": "في رسالة صندوق إرث جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف) إلى سفير الإمارات لدى إسرائيل ردا على تصريحات الحاخام شالوم كوهين: ادعاءات الحاخام غير صحيحة ومزورة، اليهود دائما ما حلموا باليوم الذي يصبح فيه جبل الهيكل حرا، وأن يحصل فيه على حرية العبادة الكاملة، وأن يتحول إلى مركز عالمي للسلام. الصندوق يدعو السفير للقاء من أجل الصعود سويا إلى الجبل".





הקרן למורשת הר הבית במכתב לשגריר האמירויות בישראל בתגובה לדברי הרב שלום כהן: טענות הרב אינן נכונות ומסולפות, היהודים תמיד חלמו על היום שבו הר הבית יהיה חופשי, שיהיה בו חופש פולחן מלא והוא יהפוך למרכז עולמי של שלום. הקרן הזמינה את השגריר לפגוש לעלות יחד להר@kaisos1987https://t.co/Wdr9Qh8zwa — כאן חדשות (@kann_news) June 1, 2021

يذكر أن السفير الإماراتي آل خاجة كان قد زار رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله، وأثار بتصريحاته انتقادات واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" فقد قال كوهين للسفير الإماراتي إن "قضية جبل الهيكل (الحرم القدسي) ليست لنا. العرب هم المسؤولون هناك"، مؤكدا أنه "لا ينبغي على الشعب اليهودي دخول الحرم القدسي بسبب قدسيته".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية