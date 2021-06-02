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جمعيات استيطانية تدعو السفير الإماراتي لدى تل أبيب للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى

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جمعيات استيطانية تدعو السفير الإماراتي لدى تل أبيب للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى
Reuters
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نقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن جمعيات استيطانية إسرائيلية متطرفة دعوتها للسفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس.

وكتبت الهيئة تغريدة نشرتها عبر صفحتها الناطقة بالعبرية في موقع "تويتر": "في رسالة صندوق إرث جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف) إلى سفير الإمارات لدى إسرائيل ردا على تصريحات الحاخام شالوم كوهين: ادعاءات الحاخام غير صحيحة ومزورة، اليهود دائما ما حلموا باليوم الذي يصبح فيه جبل الهيكل حرا، وأن يحصل فيه على حرية العبادة الكاملة، وأن يتحول إلى مركز عالمي للسلام. الصندوق يدعو السفير للقاء من أجل الصعود سويا إلى الجبل".

يذكر أن السفير الإماراتي آل خاجة كان قد زار رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله، وأثار بتصريحاته انتقادات واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" فقد قال كوهين للسفير الإماراتي إن "قضية جبل الهيكل (الحرم القدسي) ليست لنا. العرب هم المسؤولون هناك"، مؤكدا أنه "لا ينبغي على الشعب اليهودي دخول الحرم القدسي بسبب قدسيته".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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