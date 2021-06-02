الكرملين: قرار سويسرا بشأن شهادات التطعيم بـ "سبوتنيك V" لن يؤثر على قمة بوتين-بايدن

أكد الكرملين أن قرار سلطات سويسرا عدم قبول شهادات التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا من طالبي الاعتماد لحضور القمة الروسية الأمريكية في جنيف لن يؤثر على تنظيمها.

ورد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بـ "لا" على أسئلة الصحفيين ما إذا سيؤثر القرار السويسري على موقف الجانب الروسي بشأن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، وما إذا كانت هناك خطط لدراسة مكان آخر لعقد القمة.

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وكنت سويسرا قد فتحت باب الاعتماد للصحفيين الذين سيقومون بتغطية أول لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف يوم 16 يونيو الجاري.

ومن أجل الحصول على الاعتماد يتعين تقديم شهادة التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا أو نتائج سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وأكدت سويسرا أنها لن تقبل شهادات التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي لاعتماد الصحفيين، وستقبل فقط شهادات التطعيم باللقاحات المرخص لها من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

المصدر: "نوفوستي"