بوتين يهنئ هيرتسوغ بانتخابه رئيسا لإسرائيل

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، يتسحاق هيرتسوغ بانتخابه رئيسا لإسرائيل، حسبما جاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للكرملين.

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وبحسب البيان فقد أشار بوتين في برقية تهنئة وجهها إلى هيرتسوغ، إلى الطابع الودي للعلاقات بين روسيا وإسرائيل. وعبر بوتين عن أمله أن يساعد عمل الرئيس الجديد في منصبه على "التطور المطرد للتعاون الثنائي متعدد الأوجه والبناء، بما في ذلك التعامل في الشؤون الدولية، وهو بلا شك يلبي المصالح الجوهرية لشعبينا".

وجاء في بيان الكرملين أن الرئيس الروسي تمنى لهيرتسوغ "النجاحات وموفور الصحة والعافية".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت الكنيست الإسرائيلي على انتخاب زعيم حزب العمل السابق يتسحاق هيرتسوغ (60 عاما) لمنصب الرئيس خلفا لرؤوفين ريفلين.

المصدر: RT