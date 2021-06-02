دبلوماسيان: توقعات باستئناف المحادثات النووية الإيرانية في 10 يونيو

قال دبلوماسيان إنه من المتوقع أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن عودة البلدين للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، يوم الخميس 10 يونيو.

وتجري الأطراف المتبقية في الاتفاق، باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، محادثات رسمية في فيينا في وقت لاحق اليوم لاختتام الجولة الحالية من المحادثات واتخاذ قرار بشأن الاجتماع مرة أخرى.

يذكر أن المفاوضات بدأت في فيينا في شهر أبريل الماضي.

المصدر: "رويترز"