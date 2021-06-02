رجل من فلوريدا يعترف باقتحام الكابيتول الأمريكي

أقر رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير، بعد أن دخل قاعة مجلس الشيوخ مرتديا قميصا مؤيدا للرئيس السابق دونالد ترامب ولوح بعلم كتب عليه "ترامب 2020".

وكان أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم 6 يناير، للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن، مما أدى إلى تعليق الجلسة وتأخير إعلان فوز بايدن إثر احتدام الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار ترامب الرافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية.

المصدر: "رويترز" + RT