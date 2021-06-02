جيوش من ملايين الفئران تهاجم شرق أستراليا وسط استنفار السلطات

ملايين الفئران تهاجم المنازل والبيوت والمستشفيات شرق أستراليا وسط استنفار السلطات، ومسؤولون يعلنون الحصول على 5000 لتر من "واحدة من أقوى المواد الكيميائية لقتل الفئران في العالم".

جيوش من ملايين الفئران تهاجم الساحل الشرقي لأستراليا، مع تحذيرات من أن هذه القوارض قد تصل إلى سيدني قريبا.



الفئران تهاجم المنازل والمدارس وحتى المستشفيات، وحذر مزارعون من أنها تقفز على أسرّة الناس في الليل وتقوم بعضّهم، ولا تأتي الفئران على المحاصيل الزراعية فقط، بل تتسبب بأضرار مادية في الآليات والإمدادات الكهربائية ما قد يؤدي إلى حرائق في بعض الأحيان، وهذا ما حدث بالفعل أكثر من مرة في هذه المنطقة.

وقال الباحث ستيف هنري، الذي وصفته حكومة نيو ساوث ويلز بأنه أفضل خبير أسترالي في "وباء الفئران": "إن محاولة إحصاء عدد الفئران التي تغزو شرق أستراليا الآن ستكون كمحاولة عد النجوم في السماء".

تشير تقديرات بعض المسؤولين الحكوميين إلى أن هذا الوباء يمكن أن يتسبب في أضرار تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وحول أسباب "وباء الفئران" والطرق المحتملة، التي يمكن للحكومة الأسترالية أن تلجأ إليها للتعامل معه، دار نقاش الحلقة الجديدة

من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيوف اللقاء، الأستاذ أحمد الياسري، مدير المركز العربي الأسترالي للدراسات، من سيدني في أستراليا، والدكتور سعد الأصيل، أخصائي الحياة المجهرية والمناعة من كوالالمبور في ماليزيا.