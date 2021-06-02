شركات أمريكية وتركية تحث أردوغان وبايدن على إعادة بناء العلاقات

حثت شركات أمريكية وتركية رئيسي البلدين عند اجتماعهما في وقت لاحق هذا الشهر، على البدء في إعادة بناء العلاقات المتوترة، قائلة إن هناك أمورا كثيرة على المحك بالنسبة لتلك الشركات.

وقال رئيسا مجلس الأعمال التركي الأمريكي ومجموعة "آمتشام" تركيا، التي تمثل غرفة التجارة الأمريكية في تركيا، "نظرا للتحديات الحالية الناجمة عن الجائحة العالمية، لدينا شعور قوي جدا بأنه حان الوقت لإبقاء الحلفاء كحلفاء بدلا من التركيز على الخلافات".

وكتبا في رسالة مشتركة: "أثبتت الشركات الأمريكية والتركية أن هناك فرصا كثيرة للنمو معا من خلال الشراكة، والكثير لنخسره إذا انجرفنا بعيدا جدا عن بعضنا".

ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن محادثات خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في 14 يونيو، فيما سيكون أول لقاء مباشر بينهما منذ تولى بايدن الرئاسة في يناير.

المصدر: "رويترز"