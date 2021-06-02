متسلقو إفرست يكافحون للعودة إلى بلدانهم بسبب قيود كورونا في نيبال

قالت شركات لتسلق الجبال إن المتسلقين العائدين من جبل إفرست وقمم أخرى في الهيمالايا يواجهون مصاعب لحجز رحلة للعودة إلى أوطانهم بعد أن حظرت نيبال رحلات جوية لاحتواء جائحة كورونا.

وحظر البلد الآسيوي معظم الرحلات الجوية المنتظمة خلال يونيو في ظل موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا.

وكانت نيبال أصدرت 742 تصريحا بينها 408 تصاريح لمتسلقين يطمحون في الوصول إلى قمة أعلى جبل في العالم خلال موسم التسلق من أبريل إلى مايو.

وقال تاشي لاكبا شيربا، وهو مسؤول كبير في شركة "سيفن ساميت تريكس" الخاصة، إن المتسلقين يجدون صعوبة في العودة إلى بلدانهم حيث تقتصر الرحلات الجوية الأسبوعية على خمس رحلات إلى الهند وقطر وتركيا.

المصدر: "رويترز"