الكرملين: سويسرا توفر ظروفا رائعة لعمل الصحفيين أثناء قمة بوتين - بايدن

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سويسرا فتحت باب الاعتماد أمام الصحفيين الذين سيقومون بتغطية اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف.

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وأشار بيسكوف خلال موجز صحفي إلى أن السلطات السويسرية قدمت للصحفيين "مركزا إعلاميا هائلا" وضمنت "الظروف الرائعة" لعملهم أثناء القمة المزمع عقدها في 16 يونيو الجاري.

يذكر أن من شروط حصول الصحفي على الاعتماد في جنيف عرضه شهادة توثق تلقيه التطعيم الكامل من فيروس كورونا، أو نتيجة سبلية لاختبار PCR أجري عليه قبل فترة لا تتجاوز 72 ساعة من حصوله على بطاقة الاعتماد، أو نتيجة سلبية لاختبار خاص بالكشف عن المستضد الفيروسي، أجري قبل فترة لا تتجاوز 48 ساعة من حصوله على البطاقة، أو وثيقة تثبت تعافيه من مرض "كوفيد-19" مؤخرا.

المصدر: "نوفوستي"