بريطانيا: محادثات مع "أسترازينيكا" بشأن لقاح للوقاية من إحدى سلالات كورونا

قالت وزارة الصحة البريطانية إنها تجري محادثات مع أكسفورد وأسترازينيكا للحصول على جرعات إضافية من لقاحهما ضد كورونا والذي تم تعديله ليستهدف بطريقة أفضل سلالة (بيتا) من فيروس كورونا.

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وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، في خطاب بجامعة أكسفورد "بدأنا مفاوضات تجارية مع أسترا زينيكا للحصول على لقاح للوقاية من إحدى السلالات.. إمدادات مستقبلية من لقاح أكسفورد أسترا زينيكا الذي تم تعديله لمواجهة سلالة (بي.351.1) التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا".

وسلالة (بيتا) من فيروس كورونا ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

المصدر: "رويترز"