واشنطن تفرض عقوبات على 3 شخصيات وعشرات الكيانات في بلغاريا

أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرضها عقوبات على ثلاث شخصيات و64 كيانا في بلغاريا بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي" الخاص بمعاقبة المتورطين في الفساد والتعذيب والمخالفات الحقوقية.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن عقوباتها الجديدة تشمل رجل الأعمال البلغاري البارز فاسيل كروموف بويكوف، والعضو السابق في البرلمان ديليان سلافيتشيف بييفسكي وكذلك إيلكو دميتروف جيليازكوف، نائب الرئيس السابق للوكالة الوطنية البلغارية للعمليات التكنولوجية (SATO) المعنية باقتناء واستخدام وسائل استخباراتية خاصة.

وذكرت الوزارة أن سبب فرض العقوبات يكمن في تورط هؤلاء في الفساد، مشيرة إلى أن الشركات المدرجة على القائمة السوداء إما تابعة أو مرتبطة بهم.

المصدر: RT