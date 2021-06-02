 
مباشر

واشنطن تفرض عقوبات على 3 شخصيات وعشرات الكيانات في بلغاريا

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على 3 شخصيات وعشرات الكيانات في بلغاريا
Reuters Andrew Kelly
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjaq

أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرضها عقوبات على ثلاث شخصيات و64 كيانا في بلغاريا بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي" الخاص بمعاقبة المتورطين في الفساد والتعذيب والمخالفات الحقوقية.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن عقوباتها الجديدة تشمل رجل الأعمال البلغاري البارز فاسيل كروموف بويكوف، والعضو السابق في البرلمان ديليان سلافيتشيف بييفسكي وكذلك إيلكو دميتروف جيليازكوف، نائب الرئيس السابق للوكالة الوطنية البلغارية للعمليات التكنولوجية (SATO) المعنية باقتناء واستخدام وسائل استخباراتية خاصة.

وذكرت الوزارة أن سبب فرض العقوبات يكمن في تورط هؤلاء في الفساد، مشيرة إلى أن الشركات المدرجة على القائمة السوداء إما تابعة أو مرتبطة بهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا