أذربيجان تعلن عدد خسائر قواتها بالنزاع مع أرمينيا في قره باغ عام 2020

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، معطيات محدثة حول عدد خسائرها البشرية بالحرب الأخيرة في إقليم قره باغ مع الطرف الأرميني عام 2020، تشير إلى أن عدد قتلاها يبلغ 2900 شخص.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هناك 2900 عسكري أذربيجاني "سقطوا شهداء في الحرب الوطنية، وتم دفنهم حتى 2 يونيو"، ونشرت معلومات حول هويتهم ورتبهم، مضيفة أن 14 شخصا آخرين لا يزالون قيد المفقودين.

وسبق أن أكد رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن خسائر الطرف الأرمني جراء الأعمال القتالية الأخيرة في قره باغ لا تتجاوز 4000 شخص، بينما قال الرئيس الأذربيجاني سابقا إن المواجهات أسفرت عن مقتل نحو 5000 أرميني.

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أسفر في حينه عن إعلان الأرمن المحليين عام 1991 إنشاء جمهورية مستقلة في ذلك الإقليم، لا يعترف بها أحد حاليا، حتى يريفان.

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر الماضي بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرميني في 1992-1994 .

المصدر: وكالات