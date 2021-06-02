بودابست تسمي شوارع حول جامعة صينية بأسماء تدعم الأيغور وهونغ كونغ

أعلنت بلدية بودابست، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد تسمية شوارع في العاصمة المجرية قرب مبنى مزمع لجامعة صينية "للتذكير بانتهاكات لحقوق الإنسان" تنسب إلى بكين.

وسيحمل أحد الشوارع اسم الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتبت الذي يعيش في المنفى وتصفه بكين بأنه انفصالي خطير، فيما سيحمل شارع آخر اسم "طريق شهداء الأيغور" في إشارة إلى الأقلية المسلمة التي تقول واشنطن وعواصم أخرى إنها ضحية إبادة جماعية صينية.

وسيسمى شارع ثالث بـ"طريق هونغ كونغ الحرة"، فيما سيحمل شارع رابع اسم أسقف كاثوليكي صيني تم سجنه.

وتتركز الشوارع التي سيعاد تسميتها في منطقة تعتزم جامعة فودان الصينية فتح فرع فيها يقدم برامج في الفنون الحرة والطب وإدارة الأعمال والهندسة، بسعة 6000 طالب.

وقال رئيس البلدية، جيرجلي كاراتشوني، الذي ينوي الترشح العام القادم أمام رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان، إن "مشروع فودان سيلقي بالشكوك حول الكثير من القيم التي التزمت بها المجر على مدى حوالي 30 عاما".

ويتهم خصوم أوربان الليبراليون رئيس الوزراء بالتودد إلى الصين وحكومات أخرى غير ليبرالية، وإثارة غضب الحلفاء الأوروبيين بفرض قيود على القضاء والإعلام.

المصدر: "رويترز"