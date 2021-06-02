اليابان: وفرنا أموالا لبرنامج COVAX أكثر من الهدف المحدد

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إن قمة التعهدات لدعم برنامج COVAX الدولي المعني بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين دول العالم، ضمنت أموالا أكثر من هدفها.

وأشار سوغا إلى أن الهدف هو تأمين 8.3 مليار دولار، وهذا يعني تحقيق هدف تأمين 1.8 مليار جرعة من اللقاحات للبلدان الفقيرة.

وكانت السلطات اليابانية خصصت سابقا 200 مليون دولار لتفعيل آليات برنامج COVAX الذي يخطط لتخصيص 1,8 مليار جرعة من اللقاحات للبلدان النامية، مما سيكفي لتلبية احتياجات 30% تقريبا من سكانها. لكن البرنامج الذي انضمت إليه 190 دولة يحتاج إلى حوالي ملياري دولار إضافيين لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: "رويترز" + RT