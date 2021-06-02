سيناتور أمريكي يكشف عن سباق تسلح في الشرق الأوسط

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن القادة العرب أبلغوه سرا بأنهم سيصرون على السماح لهم بتخصيب اليورانيوم بنفس المستويات التي يسمح بها المجتمع الدولي لإيران.

وأشار في تصريح من القدس إلى أن "المنطقة قد تستيقظ يوما ما على برامج تخصيب اليورانيوم في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، معتبرا أنه "إذا تحدث العالم بصوت واحد ووقف في وجه إيران، فإنه يمكن تجنب سباق التسلح النووي في المنطقة".

وقال إن "طهران بحاجة إلى الشعور بمزيد من الألم بسبب سوء سلوكها" إزاء تخصيب اليورانيوم الذي وصل لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، مضيفا: "وجهة النظر الإسرائيلية والعربية بشأن الاتفاق النووي الإيراني هي نفسها.. لا يمكن الوثوق بإيران حول برنامج تخصيب اليورانيوم".

ورأى غراهام أن "إيران قادرة على أن تكون أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، ولا شيء يردعها"، مردفا: "تحييد حماس وحزب الله سيتم حال عدم وجود الدعم الإيراني".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"