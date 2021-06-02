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الأمم المتحدة: كورونا أغرق 100 مليون عامل إضافي في الفقر

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الأمم المتحدة: كورونا أغرق 100 مليون عامل إضافي في الفقر
Reuters
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كشفت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، عن أن جائحة كوفيد ـ 19، أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر، بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.

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وحذرت منظمة العمل الدولية، في تقريرها السنوي، من أن الأزمة "ستطول إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في عام 2023".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الدول الغنية تحصل على اللقاح أسرع 30 مرة من الدول الفقيرة.

وتأتي تحذيرات غوتيريش في وقت تواجه فيه منظمة العمل الدولية تغييرا واسعا محتملا، بهدف منع أي جوائح مستقبلية، وذلك في أعقاب استجابة العالم البطيئة لجائحة كوفيد-19.

ووافق وزراء صحة الدول أعضاء منظمة الصحة العالمية على دراسة توصيات بتطبيق إصلاحات طموحة أعدها خبراء مستقلون لتعزيز قدرات كل من المنظمة والدول، لاحتواء المسببات الجديدة للأمراض.

المصدر: "أ ف ب"

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