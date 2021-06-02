بوتين ودوتيرتي يبحثان تزويد الفلبين بلقاحات كورونا الروسية

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، توريد اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا للفلبين.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، إن الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي مسألة التعاون المشترك في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وتم إيلاء اهتمام خاص لتزويد الفلبين باللقاحات الروسية.

وعبر الرئيسان عن اهتمامهما المشترك بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تبادلا الرئيس الروسي ونظيره الفلبيني التهاني بمناسبة الذكرى الـ 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأشادا بمستوى التعاون الثنائي الذي تحقق خلال السنوات الماضية.

المصدر: تاس