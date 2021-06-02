جمهورية موريشيوس توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الأربعاء، عن تسجيل اللقاح الروسي أحادي الجرعة "سبوتنيك لايت"، من قبل وزارة الصحة في جمهورية موريشيوس.

وقال رئيس الصندوق كيريل دميترييف: "سيضيف تسجيل (سبوتنيك لايت) لقاحا آمنا وفعالا آخر ضد فيروس كورونا إلى المخزون الوطني لموريشيوس".

وأضاف: "يعتمد اللقاح على منصة مثبتة لناقلات الفيروسات الغدية البشرية ويسمح بتلقيح أسرع لمجموعات كبيرة من السكان، وخلق مناعة قطيع في فترة قصيرة من الزمن".

وسجلت وزارة الصحة في موريشيوس في مارس الماضي، لقاح "سبوتنيك V" الروسي المكون من جرعتين.

المصدر: "نوفوستي"