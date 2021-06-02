بلينكن: الولايات المتحدة ستعلن خلال أسبوعين كيف ستوزع لقاحاتها في العالم

صرّح وزير الخارجية الامريكى، انتونى بلينكن بأن بلاده ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين بالضبط كيف تنوي توزيع 80 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى دول أخرى .

وقال وزير الخارجية الأمريكى بلينكن فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس كوستاريكا، كارلوس الفارادو: "في مرحلة ما خلال الأسبوعين المقبلين سنعلن العملية التي سنقوم من خلالها بتوزيع وبيع هذه اللقاحات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ستوزع اللقاحات "بشكل حيادي وتبعا لنهج علمي، ومن دون أي تحيز سياسي".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة سترسل بحلول نهاية يونيو، ما مجموعه 80 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى دول أخرى، وسيتم نقل 20 مليون جرعة من اللقاحات إلى البلدان التي تكافح الوباء بحلول نهاية يونيو، علاوة على 60 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" غير المعتمد في الولايات المتحدة، والذي طورته الشركة البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وسيجري إرسالها من قبل واشنطن إلى الخارج في مايو ويونيو.

المصدر: تاس