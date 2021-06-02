وزير الخارجية الهنغاري يصل إسرائيل في زيارة تضامن ودعم بعد الأحداث الأخيرة

وصل وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل، في زيارة تضامن ودعم لتل أبيب، بعد الأحداث الأخيرة.

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وخلال زيارته، زار بيتر سيارتو موقعا لسقوط قذائف أطلقتها حركة "حماس" من قطاع غزة أصابت مبنى في مدينة بيتاح تكفا وسط إسرائيل، بمرافقة وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي.

واجتمع وزير خارجية هنغاريا، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حيث أعرب الأخير عن شكره لدعم هنغاريا لإسرائيل ووقوفها إلى جانبها خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة، وقال نتنياهو :"نحن ممتنون أنه يوجد لدينا أصدقاء جيدون مثلكم، وأنتم على رأس القائمة".

هذا وأوضح بيتر سيارتو أنه جاء في زيارة دعم وتضامن لإسرائيل "صديقتنا الجيدة"، مؤكدا أن "هنغاريا تدين تصرفات حماس".

كما دان سيارتو قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب محتملة" خلال العملية العسكرية الأخيرة.

وتابع قائلا: "لا يجب التحدث بنفس المستوى عن دولة ديمقراطية كإسرائيل وحماس، من حق إسرائيل الطبيعي الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "أنا فخور بالموقف الذي اتخذته هنغاريا، التي ستستمر بالوقوف الى جانب إسرائيل، وستحتج على كل منصة دولية ضد القرارات المنحازة التي تتجاهل هجمات المنظمات الإرهابية" .

المصدر: "I24NEWS"