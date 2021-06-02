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السلطات البرازيلية تدرس من جديد شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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السلطات البرازيلية تدرس من جديد شراء لقاح
Reuters DADO RUVIC
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أعلنت وكالة الرقابة الصحية البرازيلية "أنفيزا" أنها ستدرس مجددا شراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في 4 يونيو الجاري.

وقالت الوكالة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن مجلسها سيعقد جلسة استثنائية، وسيحلل المدراء طلبات الترخيص للاستيراد وتسويق اللقاح الروسي ولقاح "كوفاكسين" الهندي.

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وكانت الهيئة البرازيلية قد رفضت في أبريل الماضي طلبات سلطات الولايات البرازيلية لترخيص استيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي لعدم وجود "معلومات كافية" بشأن اللقاح.

ومع ذلك وافقت السلطات البرازيلية على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" على أراضي البرازيل.

واعتبر الجانب الروسي قرار السلطات البرازيلية مسيسا، على خلفية التقارير حول محاولات الولايات المتحدة للضغط على البرازيل حتى ترفض شراء اللقاح الروسي.

المصدر: "نوفوستي"

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