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البنتاغون يطلب 23 مليار دولار لتمويل الاستخبارات العسكرية

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البنتاغون يطلب 23 مليار دولار لتمويل الاستخبارات العسكرية
Reuters
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طلب البنتاغون من الكونغرس الأمريكي تخصيص 23.3 مليار دولار لتمويل احتياجات الاستخبارات العسكرية ضمن ميزانية العام المالي القادم.

وجاء في بيان للبنتاغون نشر يوم الثلاثاء بشأن الميزانية للعام 2022 المالي، أنه طلب إنفاق 23.3 مليار دولار على برنامج الاستخبارات العسكرية، مع الإشارة إلى أن ذلك "يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لوزير الدفاع".

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وأشار البنتاغون إلى أن الكشف عن هذا المبلغ لا يعرض للخطر أي عمليات سرية في إطار البرنامج، مضيفا أنه لم ينشر أي تفاصيل أخرى خاصة ببرنامج الاستخبارات العسكرية.

وكانت الولايات المتحدة تنفق 23.1 مليار دولار على برنامج الاستخبارات العسكرية في العام المالي الحالي وفي عام 2020 أيضا.

المصدر: "تاس"

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