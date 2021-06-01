البرازيل تسجل 78296 إصابة و2408 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل 78296 إصابة و2408 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 78296، مقابل 43520 الأحد و30434 الاثنين، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 16.624 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2408 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 874 الأحد و860 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 465199 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن البرازيل تشهد دائما في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين تراجعا في مؤشرات فيروس كورونا نظرا لأسباب بيروقراطية وانخفاض لعدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات