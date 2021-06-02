وزير النفط الإيراني: سنعود إلى السوق النفطية متى ما رفع الحظر

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن بلاده ستعود للسوق النفطية متى ما حصل الاتفاق في مفاوضات فيينا ورفع الحظر.

وفي تصريح له في ختام الاجتماع الـ17 لـ "اوبك+"، قال زنغنه: "كان الاجتماع قصيرا وكان متأثرا إلى حد كبير باحتمال عودة إيران إلى السوق النفطية"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ القرار خلال اجتماع اليوم بعدم زيادة إنتاج النفط".

وأوضح أن "الاجتماع القادم سيعقد في الأول من يوليو المقبل وسيتم فيه تقييم السوق النفطية".

وعما إذا كانت إيران قد أعلنت خلال الاجتماع عودتها للسوق النفطية، أكد "أننا لم نعلن عن شيء لأن الأمر ليس بحاجة إلى ذلك"، مشددا على أنه "متى ما حصل الاتفاق في مفاوضات فيينا ورفع الحظر سنعود للسوق".

وردا على سؤال إن كانت إيران وفنزويلا وليبيا ما زالت معفية من خفض الإنتاج قال وزير النفط الإيراني: "نعم، ما زالت معفية".

المصدر: "ارنا"