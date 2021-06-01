واشنطن: شركة "JBS" أبلغت الحكومة بأن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له نفذ على الأرجح من روسيا

أعلن البيت الأبيض أن "شركة (جي.بي.إس) البرازيلية أبلغت الحكومة الأمريكية بأن منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا، هي المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الشركة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "الولايات المتحدة اتصلت بالحكومة الروسية بشأن الأمر، وإن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في الأمر".

وأضافت جان بيير أن "البيت الأبيض عرض المساعدة على شركة (جي.بي.إس) وتحدث فريقنا في وزارة الزراعة مع قيادتهم عدة مرات في اليوم الأخير".

و"جي.بي.إس" هي أكبر شركة في العالم في مجال تعبئة اللحوم، وتسبب هجوم إلكتروني في إغلاق عملياتها الأسترالية أمس الاثنين وأوقف ذبح الماشية في مصانعها في العديد من الولايات الأمريكية.

المصدر: "رويترز"