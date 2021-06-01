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البيت الأبيض: مستعدون للعمل مع حلفائنا الأوروبيين بشأن قضية التجسس

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البيت الأبيض: مستعدون للعمل مع حلفائنا الأوروبيين بشأن قضية التجسس
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
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أكد البيت الأبيض استعداد واشنطن للعمل مع الأوروبيين بشأن قضية التجسس الأمريكي على الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة حلفاء لها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء: "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين على معالجة أي قضايا عبر القنوات المعنية الخاصة بالأمن القومي".

وأضافت أن "الولايات المتحدة قامت بتحليل أساليب المراقبة في الخارج في عام 2014، وأصدر الرئيس أوباما أمرا غير موقفنا من هذه القضية بشكل ملموس".

وجاء ذلك تعليقا على التقارير بشأن مساعدة الدنمارك للولايات المتحدة في التجسس على حلفاء واشنطن الأوروبيين قبل سنوات.

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تحقيق: وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت مخابرات الدنمارك للتجسس على ميركل وآخرين
تحقيق: وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت مخابرات الدنمارك للتجسس على ميركل وآخرين

وأفادت صحيفة "زوديتشه تسايتونغ" الألمانية يوم الأحد بأن الدنمارك ساعدت وكالة الأمن القومي الأمريكية عندما قامت الأخيرة في 2012 – 2014 بالتجسس على عدد من الساسة الأوروبيين، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك، رئيس ألمانيا الحالي فرانك فالتر شتاينماير وغيرهما.

المصدر: نوفوستي

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