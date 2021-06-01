الادعاء الأمريكي يطلب إسقاط الاتهامات عن أحد المشاركين في أحداث اقتحام الكابيتول

اتخذ ممثلو ادعاء اتحاديون خطوة غير معتادة، اليوم الثلاثاء، بمطالبة قاض بإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إلى أحد المشاركين في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

وقال ممثلو الادعاء في وثيقة قضائية إنهم بحثوا "حيثيات القضية" مع محامي الدفاع عن المتهم كريستوفر إم. كيلي، لافتين إلى أنه "وبعد بحث الحقائق المعروفة لدى الحكومة حاليا، فإن الحكومة تعتقد أن الرد غير المانع للدعوى في الوقت الحالي يخدم مصلحة العدالة".

ولم تقدم الوثيقة تفاصيل عن سبب رغبة الحكومة في إسقاط القضية.

وكان كيلي واحدا من بين ما يربو على 400 شخص يواجهون اتهامات فيما يتعلق بأحداث الشغب يوم 6 يناير عندما اقتحمت حشود من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الكابيتول في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

ولا يزال يتعين على أحد القضاة التوقيع قبل أن يتسنى إسقاط الاتهامات.

المصدر: "رويترز"